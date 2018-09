Docentes e PMs entram em choque no Ceará FORTALEZA - Professores da rede estadual e policiais militares entraram em confronto ontem na Assembleia Legislativa do Ceará. A confusão começou quando os docentes, ali acampados desde anteontem, tentaram entrar no plenário, onde deputados votavam texto do governador Cid Gomes que trata do piso salarial da categoria.