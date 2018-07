Doces lembranças de uma viagem pelo Saara

O escritor português Miguel Sousa Tavares vasculhava alguns documentos antigos quando encontrou uma foto. "Imediatamente, a imagem de Cláudia me fez lembrar daquela viagem, que voltou à minha memória como um filme", relembra ele que, tomado pela lembrança, escreveu seu primeiro livro de não-ficção, No Teu Deserto (Companhia das Letras), cujo lançamento ocorre hoje à noite, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Com as duas obras anteriores, Equador e Rio das Flores, romances históricos, Tavares tornou-se uma celebridade em Portugal, vendendo enormes tiragens de cada um. Com No Teu Deserto não diferente - lançado em julho, a primeira edição de 100 mil exemplares esgotou-se em pouco mais de um mês em Portugal. A novidade está na escrita, pessoal, sentimental. Pela primeira vez, Tavares não separou a voz do narrador da do autor, tampouco precisou medir o peso de cada palavra. "Deixei correr o teclado do computador, movido pelo ambiente e pelo sentimento."

Definido pelo autor como um "quase-romance", o livro é como uma troca de correspondência, uma sequência de cartas escritas a duas vozes que relatam uma viagem entre um jornalista (o próprio autor) e uma moça, ao longo de 40 dias pelo deserto do Saara, em 1987. À época, ele era um jornalista de 36 anos e ela, uma moça de 21. E o livro "só existe porque Cláudia morreu". Com a experiência ainda vívida na memória ("Não tinha nada anotado, apenas acrescentei uma cena que me lembrei depois"), Tavares recuperou aqueles momentos preciosos, transformando em realidade os versos com que Fernando Pessoa lamentou a morte de Mário de Sá-Carneiro: "Falho de ti / sou dois / a sós".

"A escolha de uma troca de correspondência não foi aleatória", conta o escritor, um dos destaques da Bienal do Livro do Rio encerrada ontem. "Minha intenção era imaginar que cada palavra fosse lida por Cláudia." O processo de criação foi cuidadoso - inicialmente, era para ser apenas uma página de texto, uma carta talvez. Motivado, Tavares continuou a escrever até o momento em que percebeu estar diante de um livro em gestação. Foi quando optou pelas duas vozes.

A obra, no entanto, ameaçou não existir, quando o computador do escritor foi furtado dentro de sua casa. "Tudo estava arquivado ali, não tinha nenhuma cópia de segurança. E como cada palavra foi escolhida durante um momento muito intenso de inspiração, não havia como substituí-las. Não teria ânimo para isso. Fiquei prostrado nos destroços."

O material só foi recuperado de uma forma peculiar - ciente da existência de um mercado ilegal de computadores roubados, Tavares encontrou o seu dois meses depois e pagou para tê-lo de volta. "O importante era recuperar o conteúdo", justificou.

Filho de uma das melhores poetas de língua portuguesa (Sophia de Mello Breyner), ele se sentiu recompensado com a experiência de se aventurar pela ficção, ainda que memorialística. Os próximos passos, porém, continuam uma incógnita. "Estou com uma vontade imensa de escrever, mas não sei sobre o quê. Mas não fico angustiado. Prefiro seguir o conselho de Picasso: só espero estar acordado quando a inspiração chegar."

