Documentário gera pressão sobre cinemas O filme The Cove, sobre a caça de golfinhos no Japão que ganhou o Oscar neste ano, enfrenta problemas para ser exibido no país. Membros de uma organização de extrema direita pressionam donos de salas para que não exibam o documentário, que também alerta para o alto nível de mercúrio nos peixes da região. As manifestações são lideradas por Shuhei Nishimura, da organização Sociedade para a Restauração da Soberania. O Japão mata cerca de 13 mil golfinhos por ano.