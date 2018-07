Documentário mostra reação de Bergoglio

A revelação sobre a reação de Bergoglio - um segredo do conclave - foi feita pelo cardeal Angelo Comestri, arcipreste da Basílica de São Pedro, com autorização do papa Francisco.

A reação do pontífice está em um vídeo de 50 minutos, feito pelo Centro Televisivo Vaticano, sobre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco, que será divulgado na terça-feira. O documentário Francisco, exibido ontem na Sala de Imprensa da Santa Sé, apresenta entrevistas de Comastri e de mais três cardeais - o hondurenho Oscar Rodriguez Maradiaga, o decano Angelo Sodano e o presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, Gianfranco Ravasi.

Em sua primeira audiência geral das quartas-feiras, o papa dedicou ontem sua catequese à Semana Santa. Hoje, Francisco presidirá a Missa do Crisma, às 9h20 (5h20 no Brasil) na Basílica de São Pedro. À tarde, celebrará a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do Lava-Pés no Instituto Penal para Menores, em Casal Del Marmo, na periferia de Roma.