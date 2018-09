Documentário registra cenas raras de tubarão-baleia

Uma equipe de filmagem conseguiu flagrar um tubarão-baleia - o maior peixe do mundo - defecando, algo muito raro de ser visto. Acredita-se que esta seja a primeira vez que a ação tenha sido filmada e as cenas serão exibidas como parte de um documentário da BBC sobre os tubarões-baleia. A amostra das fezes do animal foi recolhida para pesquisas, que ajudaram os cientistas a descobrir mais sobre os hábitos do gigante marinho. O biólogo Mark Meekan, que trabalha no Instituto de Ciência Marinha da Austrália, foi acompanhado pela equipe do programa da BBC enquanto pesquisava os animais. "Pode parecer estranho alguém tão animado em ver cocô de tubarão. E eu estou quase 100% certo de que é a primeira vez que isso foi filmado, mas é que isso é muito raro. Normalmente, eles se aliviam em águas muito mais profundas", disse o biólogo. Meekan descreveu as fezes coletadas como "ouro científico", já que a partir delas é possível descobrir o que os tubarões-baleia comeram e como a migração dos animais funciona. Os tubarões-baleia são parentes dos tubarões brancos, mas muito menos assustadores. Eles se alimentam de plâncton, algas, pequenos polvos e outros invertebrados. As várias fileiras de dentes não atuam na alimentação. Eles podem chegar a 12 metros de comprimento e, apesar do tamanho, sabe-se muito pouco sobre a espécie. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.