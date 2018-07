Documentário sobre Edward Snowden, CitizenFour leva prêmio internacional

O prêmio IDA para "CitizenFour" vem após outra vitória como melhor documentário obtida no círculo de críticos de cinema de Nova York nesta semana. Ele também foi indicado ao Independent Spirit Award no mês passado e está entre os 15 filmes que avançaram no Oscar de melhor documentário.

CitizenFour conta os dias tensos de Snowden num hotel de Hong Kong e os encontros com jornalistas, enquanto jornais publicavam detalhes dos programas da NSA que reuniram dados das atividades de Internet e registros telefônicos de milhões de americanos e dezenas de líderes mundiais.

A cineasta dividiu o prêmio Pulitzer este ano por seu papel na divulgação dos documentos de Snowden. Ela foi premiada com o prêmio Coragem sob Fogo no ano passado por sua "bravura evidente e pela busca da verdade."

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)