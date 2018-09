Documentário tem mostra inédita de quartos exóticos do Palácio de Buckingham

A apresentadora da BBC Fiona Bruce teve acesso a algumas das salas mais exóticas do Palácio de Buckingham, a sede da monarquia britânica.

As imagens fazem parte do documentário "The Queen's Palaces: Buckingham Palace" ("Os Palácios da Rainha: o Palácio de Buckingham"), que será exibido esta semana pela emissora britânica.

Um dos aposentos mais surpreendentes, e que não está aberto ao público, é conhecido como Sala Central, totalmente decorada em estilo oriental. O local foi concebido pelo rei Jorge 4º (1762 - 1830).

Fanático por arte oriental, a maior parte das peças na sala fazia parte da sua coleção que estava abrigada no palácio em Brighton, onde o monarca mantinha suas amantes.