Documento-base da Rio+20 deve ser fechado hoje à noite

"Não deixaremos nada para os chefes de Estado negociarem", afirmou Figueiredo. "Claro que só acaba amanhã (hoje), mas o caminho está aberto para um bom acordo final. Conseguimos eliminar vários complicadores e descobrimos que há outros, que estamos eliminando também."

Entre os temas mais polêmicos, o que mais avançou no sentido de um consenso, segundo ele, foi o do fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Já está decidido que ele não será transformado em uma agência especializada com poderes deliberativos, nos moldes da Organização Mundial do Comércio (OMC), como queriam alguns países. O texto apresentado pelo Brasil propõe lançar um processo de fortalecimento do Pnuma dentro da ONU, mas não faz menção a transformá-lo em agência. "É um sinal claro de que o Pnuma não sairá desta conferência do mesmo jeito que entrou", disse Figueiredo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.