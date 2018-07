Documento não será alterado, diz negociador-chefe

RIO - "Quem exige ambição de ação e não põe dinheiro na mesa está sendo no mínimo incoerente", disse ontem o negociador-chefe do Brasil na Rio+20, embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado. Foi uma clara resposta às críticas de representantes de vários países, que, mesmo tendo concordado com o documento final aprovado na terça-feira, qualificaram o resultado da conferência como pouco ambicioso.

"Não se pode exigir ambição de ação se não houver ambição de financiamento", disse Figueiredo. A falta de garantia de novos recursos para o desenvolvimento sustentável por parte de países ricos é apontada como uma das principais fraquezas do documento. Horas antes, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que gostaria de um documento mais ambicioso.

Diante de tantas expressões de descontentamento, a principal dúvida no Riocentro ontem era se o documento poderia ser reaberto para negociações e modificações antes do fim da conferência, na sexta-feira.

Figueiredo disse que não há essa possibilidade - apesar do fato de o documento só ser adotado formalmente na plenária final de amanhã. "Esse é o texto. Já foi negociado, já está fechado."

Menos enfático, Ban diz que a decisão final seria dos países. "Essa é a resposta natural dele", argumentou Figueiredo. "O papel dele é dizer que o que os países querem vai ser feito."

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira defendeu o documento, listando várias conquistas presentes no texto. Entre elas, o início do processo que levará à criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e à reafirmação dos princípios da Eco-92, em especial o das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. "Muitos países queriam rever legados de 1992."

Abrolhos. Izabella ressaltou a atenção dada na conferência aos oceanos. Em relação a isso, o Estado questionou por que o Brasil não criava mais áreas de conservação marinha.

Havia uma grande expectativa de que novas áreas protegidas seriam anunciadas na conferência para o Banco dos Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Semanas antes da Rio+20, audiências públicas foram convocadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para debater um projeto, mas houve confusão e as audiências foram suspensas.

Izabella irritou-se com a pergunta e disse que unidades marinhas serão criadas quando tiverem "estudos bem feitos" para justificá-las. Especificamente sobre Abrolhos, disse que os governos estaduais e outras instituições pediram estudos mais detalhados sobre os projetos.