Doença afeta 8 dos 25 mil genes

Segundo o professor Carlos Frederico Menck, da Universidade de São Paulo, basta a pessoa herdar um dos genes do pai e da mãe para a doença se manifestar. Ela ocorre porque o defeito genético impede o organismo de detectar e consertar as alterações na estrutura do DNA causadas pelos raios ultravioleta, após reiteradas exposições ao Sol. Assim, com o tempo, essas alterações se transformam em tumores de pele que precisam ser removidos cirurgicamente. / F.B.