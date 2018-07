Doença de Dilma pode jogar PMDB para o lado da oposição em 2010

Logo depois de declarar à imprensa um tratamento para cura de um câncer no sistema linfático, no sábado, líderes partidários já exercitavam suas previsões. Alguns sentenciam: o anúncio pode jogar o gigante PMDB, ou boa parte dele, no colo da oposição.

Maior partido do Brasil, o PMDB é a diva da disputa majoritária no ano que vem. Tradicionalmente dividido, tem seu principal contingente na base do governo, mas com tentáculos no PSDB de José Serra, governador de São Paulo e favorito nas pesquisas de intenção de voto.

Serra cobiça o lado governista e, agora, pode ampliar o número de conquistas.

"A tendência é a gente começar a receber adesões", afirmou à Reuters o senador Jarbas Vasconcelos (PE), peemedebista da oposição e defensor do tucano.

"Qualquer tipo de especulação (sobre sua saúde) não ajuda ninguém. Tem pessoas que simplesmente não querem esperar (que ela supere as dificuldades), principalmente porque o PMDB carrega certa dose de fisiologismo", admitiu o parlamentar.

Oficialmente, o PMDB governista --preferido para ocupar o lugar de vice na chapa de Dilma--, não cogita abandonar o barco, mas já não considera a candidatura da ministra um fato consumado.

"A grande maioria de nós participa do governo e quer estar com o presidente Lula em 2010 com a candidatura que melhor convier não só para o PMDB, mas para a base política", destacou o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem meticulosamente trabalhando pela candidatura da ministra. Antes dela, pensara em apoiar o nome de seu então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, mais tarde envolvido em escândalo que o tirou do cargo.

PREÇO DA ALIANÇA

Apesar do discurso oficial de apoio, os bastidores da coalizão reforçam o cenário de incerteza.

"Cria uma certa fragilidade porque você passa a considerar alternativas e planos Bs", disse um peemedebista sob condição de anonimato.

"O preço do PMDB para apoiar a Dilma acaba de subir 50 por cento. Sua candidatura vai ficar muito mais cara", acrescentou o analista político Luciano Dias.

Se, por um lado, a doença acendeu um sinal de alerta sobre o futuro da corrida presidencial, por outro, pode reforçar a imagem de mulher forte e destemida da ministra, ex-militante de esquerda e vítima de tortura na época do regime militar.

"A atitude de muita dignidade e muita transparência da Dilma amplia a empatia da população com a candidatura e, obviamente, os partidos se movem por isso. Essa coisa pega muito da coragem, de enfrentar e superar", afirmou a senadora Ideli Salvatti (PT-SC), negando a possibilidade de desembarque de aliados.

Robusto, o PMDB é cobiçado por qualquer candidato com pretensões de vencer uma eleição competitiva e de governar o país com maioria no Congresso. Na disputa municipal de 2008, elegeu o maior número de prefeitos, 1.201. O partido também é campeão em número de governadores, senadores e deputados e detém seis ministérios no governo Lula.

Momentos depois de Dilma assumir sua luta contra o câncer, o deputado Michel Temer (SP), presidente da Câmara e um dos principais líderes do partido, chegou a dizer que a notícia mudava o jogo político da sucessão. A afirmação ganha ainda mais vulto quando levado em conta que o parlamentar foi citado por petistas como potencial vice numa eventual chapa liderada pela ministra.

(Com reportagem adicional de Raymond Colitt e Ana Paula Paiva)