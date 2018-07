Doença de equinos pode atingir humanos

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal alertaram profissionais de saúde sobre o risco de casos humanos de uma doença infecciosa rara que atinge equinos, entre outros animais, chamada mormo ou lamparão. Em abril foi registrado um caso em equino no DF. A doença, nunca vista em humanos no País, é transmitida pelo contato com animais e causada por uma bactéria que gera infecções graves na pele e pulmões. Em humanos, os sintomas incluem dor muscular, lacrimejamento excessivo dos olhos e diarreia, entre outros.