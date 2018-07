Doença de mecânico aumenta preocupações da Ferrari na China

O bicampeão mundial Fernando Alonso conseguiu o quinto posto no grid de largada para a prova, com o brasileiro Felipe Massa em sexto depois de outra difícil sessão para a equipe.

Depois da classificação, o chefe de equipe, Stefano Domenicali, anunciou entretanto outras preocupações.

"Quero expressar nosso alívio com o progresso positivo na condição de Paolo Santarsiero, um dos nossos mecânicos, que ficou doente na quinta-feira com um aneurisma cerebral", afirmou.

"Quero agradecer a toda a equipe médica, que agiu tão prontamente e eficientemente para realizar os procedimentos. Incidentes como esse fazem uma pessoa se dar conta de que a prioridade realmente está na vida e colocam todas as outras coisas em perspectiva."

A Ferrari brigou pelo título de piloto até o final da última temporada, com cinco vitórias de Alonso, mas os triunfos parecem distantes neste momento, com o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, dominando a Fórmula 1.

O atual campeão mundial venceu as últimas quatro corridas, duas delas no final do ano passado, e marcou a pole também nas últimas quatro.

A Ferrari não vai ao pódio desde o Grande Prêmio do Brasil, em novembro, e Domenicali fez uma rápida visita a Maranello após a corrida da semana passada, na Malásia, para acelerar o desenvolvimento do carro e avaliar as condições do time.

"Quinto e sexto lugares representam o máximo que podemos aspirar na nossa atual situação", afirmou Alonso, que é quinto no Mundial e tem 30 pontos de desvantagem para Vettel após duas provas. Massa é o sexto na classificação.

"Já sabíamos sobre a Red Bull e a McLaren, mas vimos aqui uma melhora da Mercedes, então a situação é ainda mais difícil."

O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que ainda não venceu uma prova após cinco temporadas nas Fórmula 1, largará em quarto no grid.