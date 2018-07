Doença fúngica ameaça produção orgânica na região

Segundo ele, se a doença persistir será difícil manter a produção orgânica. O produtor Elio Portella também perdeu 25 hectares de batata-doce. "Além de problemas com broca, lagarta-da-rosca, larva-do-alfinete, percevejo e viroses, apareceu mais essa doença. Temos que ir atrás de soluções, porque o prejuízo é enorme." Segundo a Embrapa Hortaliças, a rotação de culturas pode ser uma aliada do produtor no controle de pragas e doenças. "Plantios sucessivos em um mesmo local aumentam a ocorrência de pragas e doenças e provocam redução da produtividade. A rotação é uma prática sempre recomendada, que conserva o solo e compõe um manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas", dizem os pesquisadores João Bosco Carvalho da Silva, Carlos Alberto Lopes e Janaina Silvestre Magalhães. Segundo eles, durante dois ou três anos não se deve cultivar a mesma área com batata-doce. Outra dica é evitar cultivar batata-doce em seguida a uma leguminosa, pois o excesso de nitrogênio provoca grande desenvolvimento vegetativo e pouca produção./ F.Y.