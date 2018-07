Doença grave e pressão interna são hipóteses possíveis

Passado o susto do anúncio da renúncia, religiosos e jornalistas que acompanham de perto os bastidores do Vaticano começam a analisar a declaração de Bento XVI na tentativa de descobrir os reais motivos de sua decisão. O papa estaria sofrendo de alguma doença grave que o impede de cumprir a sua missão no governo da Igreja ou seria vítima de pressões internas da Cúria Romana às quais não estaria disposto a se curvar? As duas hipóteses são consistentes e qualquer uma poderia explicar um gesto tão radical como esse.

Fontes da Igreja na Itália informam que o então cardeal Joseph Ratzinger tinha problemas cardíacos e teve dois enfartes, enquanto era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Uma delas afirma conhecer um médico que presenciou a internação de Ratzinger num hospital de Milão. Superado o problema, a ocorrência não foi divulgada.

Há também a informação de que Bento XVI enfrenta problemas renais e estaria fazendo sessões periódicas de hemodiálise. Funcionários da Rádio Vaticano que costumam cobrir viagens do papa ao exterior estranham que isso tenha ocorrido, porque seria difícil o papa passar por esse procedimento sem que membros de sua comitiva notassem.

O que se admite, isso sim, é que a saúde de Bento XVI vem se debilitando, por causa da idade avançada - quase 86 anos, a serem completados em 16 de abril. Essa debilidade era notada em seus aparecimentos em público, como as celebrações dominicais na Basílica ou na Praça de São Pedro. Nos últimos meses, o papa passou a se apoiar numa bengala ou a usar uma espécie de carrinho para ir do Palácio Apostólico, onde reside, até o altar.

Quanto às pressões da Cúria Romana, argumenta-se que o papa lutaria contra a oposição de cardeais contrários à maneira com que vem tratando a crise na Igreja, especialmente na punição dos padres e bispos envolvidos em escândalos sexuais, como os casos de pedofilia. Bento XVI teria tomado medidas para apuração dos crimes e punição dos responsáveis que não agradaram a alguns cardeais. Pesou também o episódio do mordomo que divulgou documentos pessoais do papa. Apesar de ele ter sido julgado e condenado - e depois perdoado por Bento XVI - não foi fácil assimilar essa quebra de confiança.

Seja o que for, é improvável que as explicações avancem além do que se disse no anúncio da renúncia. Cardeais que já sofreram pressões da Cúria costumam falar só a pessoas de confiança, sem autorizar a divulgação de suas queixas.