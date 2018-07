Doença mata mais 15 em Estados da Região Sul

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, neste ano o vírus H1N1 foi responsável pela morte de 62 vítimas no Estado, com um total de 685 casos diagnosticados.

Entre as vítimas, apenas uma não apresentava outras doenças associadas e duas eram pacientes maiores de 65 anos. O relatório não informa se os pacientes estavam vacinados contra esse vírus.

Santa Catarina segue como o Estado com o maior número de mortes associadas à gripe suína neste ano, no Brasil. O Paraná somava 23 mortes no período e o Rio Grande do Sul, com as novas mortes divulgadas ontem, chegou a 38.

Apesar de Santa Catarina ser o Estado com mais mortos, é o Paraná que possui o maior número de casos diagnosticados: 760.

No RS. As cinco novas mortes por gripe suína no Rio Grande do Sul ocorreram entre os dias 13 e 17 deste mês.

As vítimas, de acordo com as informações divulgadas ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, são três mulheres, um homem e um adolescente. As mulheres, com idades de 85, 58 e 51 anos, moravam, respectivamente, nas cidades de Porto Alegre, Viamão e Ijuí. O adolescente, de 15 anos, era morador de Montenegro. O homem, de 73 anos, vivia em Santa Maria.

Em 2012, os serviços de vigilância sanitária do Estado receberam 1.223 notificações de casos suspeitos de gripe, com 79 mortes. Os exames confirmaram que 262 casos eram efetivamente de gripe suína, dos quais 38 evoluíram para óbito e os demais, para a cura. Também houve 266 casos confirmados para outros tipos de vírus, com 2 mortes, e 695 casos sem vírus identificado, com 39 mortes. / TÁSSIA KASTNER e ELDER OGLIARI