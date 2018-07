Doença matou 9 por dia no Estado, no ano passado A aids matou quase nove pessoas por dia em 2010 no Estado de São Paulo, segundo a Secretaria da Saúde. Em dez anos, a proporção de casos notificados cresceu 52% entre homens que fazem sexo com homens e 30% entre os heterossexuais. Em 2010 foram registrados 3.141 óbitos, ou seja, 7,6 mortes por 100 mil habitantes. Em 2009, a mortalidade por aids foi de 7,9. Em relação a 1995, quando houve 7.739 óbitos, a taxa caiu 67%.