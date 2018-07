Doença pede transplante O mieloma múltiplo é um câncer que afeta as células da medula óssea. Segundo o médico Angelo Maiolino, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), o tratamento do mieloma se divide em três etapas.