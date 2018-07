Doença pode até matar A doença é provocada pela falta de tiamina, a vitamina B1. Entre os sintomas estão inchaço, problemas respiratórios e de locomoção e cansaço. Nos casos mais graves, o beriberi pode matar. Uma dieta pobre em nutrientes é a principal causa da doença. Como a maior parte das vítimas era formada por adultos jovens, agricultores, imaginava-se que o problema poderia estar ligado a agrotóxicos, ao consumo excessivo de álcool e ao trabalho extenuante. O Ministério da Saúde suspeitava que uma micotoxina - formada pelo metabolismo do fungo - teria contaminado o arroz. No início do século passado, casos de beriberi provocados pela mesma contaminação do arroz foram descritos no Japão.