Doenças do amianto não ocorrem mais no País, diz setor O Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC) classificou como "parcial" o conteúdo do relatório do Grupo de Trabalho do amianto, que deve ir a votação na quarta-feira. "As conclusões do dossiê nos deixam preocupados, pois não refletem a atual realidade do uso seguro que o Brasil faz do mineral", afirma Marina Júlia de Aquino, presidente executiva do IBC. Segundo ela, o relator do dossiê, deputado Edson Duarte (PV-BA), já havia tomado posição contrária ao uso do amianto antes da elaboração do relatório.