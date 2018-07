Doente recebe alimento na veia em Alfenas

O hospital confirmou nesta semana o erro, que ocorreu na sexta-feira, e o atribuiu a uma técnica em enfermagem. O caso está sendo apurado em sindicância interna e por meio de um inquérito na Polícia Civil.

O paciente estava internado em um quarto do hospital particular havia duas semanas para tratar uma pneumonia e, segundo parentes, estava se recuperando bem.

Erro. Em entrevista a uma emissora de TV, o diretor clínico do hospital, Paulo Celso Bastos Bernardes, confirmou o erro que agravou o estado de saúde do idoso.

"O hospital admite que houve uma falha humana e nós abrimos uma sindicância para apurar o que de fato aconteceu", afirmou Bernardes.

A família do aposentada mora na cidade de Machado (MG) e procurou a polícia assim que soube do erro. Os envolvidos no incidente estão sendo ouvidos e um inquérito a respeito já foi aberto.