Dogue alemão nos EUA é declarado cão mais alto do mundo

Um cachorro americano da raça Dogue Alemão foi oficialmente reconhecido pelo livro Guinness World Records, no último dia 15, como o mais alto cão do mundo de todos os tempos.

Giant George tem quatro anos de vida, 1,09 metro de altura (medido entre as patas e os ombros) e pesa 111 quilos.

Seu dono, David Nasser, que mora no Arizona, nos Estados Unidos, informou que o cão gigante consome 66 quilos de comida todos os meses, dorme em sua própria cama 'queen size' dentro da casa e tem sua página na internet para divulgar seu feitos.

Para ter suas proporções reconhecidas como um recorde, primeiramente George precisou ser examinado por dois veterinários independentes.

"Em meus 45 anos de experiência trabalhando com cachorros de raças gigantes, sem sombra de dúvida, George é o mais alto e mais largo que eu já vi", disse o médico William Wallace.

Já o segundo veterinário, James Boulay, disse: "Ele é certamente o maior cachorro que eu já vi".

George derrotou por apenas dois centímetros um outro cão da mesma raça, chamado Titan, que mora na Califórnia.

Depois de receber do Guinness os títulos de cão mais alto do mundo com vida e também de todos os tempos, George foi "entrevistado" por Oprah Winfrey.

Nasser conta que, para transportar George até os estúdios de Winfrey em Chicago, ele conseguiu que uma companhia aérea cedesse três assentos dentro da cabine do avião para acomodar o cachorro.

"É desnecessário dizer que isso foi causa de muita comoção no voo. Durante a viagem, muitos passageiros vinham tirar fotos com ele e agradá-lo... ele foi como uma estrela do Rock! Havia tanta gente vindo para a frente do avião que o piloto acabou acendendo as luzes de 'apertar os cintos' para fazer com que todos se sentassem", relata Nasser.