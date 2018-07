Dois acidentes deixam 16 feridos na zona leste de SP Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas levemente em um acidente ocorrido hoje pela manhã, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu nas proximidades da Avenida Assis Ribeiro. Um ônibus de turismo e um caminhão acabaram se chocando naquele trecho. A CET informou que todas as vítimas já foram atendidas. A CET também registrou outro acidente na região leste paulistana no mesmo período. Um caminhão e quatro veículos de passeio se chocaram no Viaduto Engenheiro Alberto Badra, deixando uma pessoa ferida. O caminhão e um dos automóveis ocupavam a faixa da esquerda de uma das pistas. Os outros três carros estavam no sentido inverso.