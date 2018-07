Dois acidentes em Viracopos preocupam, diz ministro O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, afirmou nesta sexta-feira, 3, que os dois acidentes em menos de 40 dias nas obras de ampliação do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), "é preocupante para mim e preocupam o governo". Segundo ele, que visitou a obra, o fato de o governo não ter um Plano B para as obras de infraestrutura para a Copa do Mundo, em 2014, não significa reduzir a segurança nos empreendimentos.