Dois acidentes interditam parcialmente Anhanguera

Às 22h50 do domingo, um caminhão que levava produtos da Tramontina pegou fogo na altura do km 47, sentido capital, próximo a Jundiaí. A fumaça intensa, provocada pela combustão de objetos com borracha, foi controlada à 1h30.

Às 2h50, uma carreta que transportava goiabas tombou no mesmo trecho, sentido capital, espalhando sua carga pelo acostamento. Até às 4h, funcionários da concessionária trabalhavam para liberar a pista. Em ambos os casos, a faixa da direita foi bloqueada e não houve feridos.