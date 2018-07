Dois acidentes matam 2 e deixam 3 feridos em SP

No começo da madrugada, uma moto bateu de frente com um ônibus no Jardim São Sebastião, zona leste da capital. Os dois ocupantes da moto - Tiago Arruda Sales, de 18 anos, e Bruno Almeida Cassini, de 17 anos - estavam sem capacete e morreram no local.

Conforme a São Paulo Transportes (SPTrans), a moto trafegava no sentido Avenida Nordestina quando o piloto perdeu o controle e bateu de frente com o ônibus, que seguia no sentido contrário. O coletivo estava sem passageiros e se encaminhava para o recolhimento à garagem da Viação Vip. O motorista e o cobrador não se feriram. A via, que foi totalmente interditada para a realização de uma perícia, já está liberada. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o bloqueio não causou problemas no trânsito.

Bela Vista

Pouco mais cedo, uma batida entre um carro e um ônibus deixou três pessoas feridas no Bela Vista, região central de São Paulo. Um automóvel ocupado por três pessoas colidiu lateralmente no coletivo da Viação Gatusa, na altura da Praça 14 Bis.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do automóvel sofreram ferimentos leves. Dois deles foram levados à Santa Casa e um ao Hospital das Clínicas (HC). O sentido centro do viaduto, que estava interditado para a realização de uma perícia, já foi liberado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias em que aconteceram os dois acidentes.