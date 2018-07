Dois acusados de furtar torneiras de igreja em SP são presos

Daniela do Canto, Agencia Estado

Dois homens foram presos no início da madrugada desta quarta, 4, acusados de furtar duas torneiras da Paróquia Santo Antônio da Vila José, em Taboão da Serra, Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, vizinhos perceberam a movimentação dos ladrões - que não tiveram os seus nomes divulgados - e avisaram a polícia, que conseguiu prender a dupla no local. O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes.