Dois acusados de matar René Senna vão a júri popular Os dois ex-seguranças acusados de matar o milionário René Senna no dia 7 de janeiro de 2007 vão a júri popular. Ganhador de R$ 51,8 milhões da Mega-Sena em 2005, Senna foi morto a tiros quando tomava cerveja em um bar, em Rio Bonito. O julgamento do ex-PM Anderson Silva de Sousa e do funcionário público Ednei Gonçalves Pereira está marcado para começar segunda-feira, no Tribunal do Júri do Fórum de Rio Bonito e, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a previsão é de que dure de dois a três dias.