Dois africanos, Agualusa e Mia Couto, no Sesc Os escritores José Eduardo Agualusa, de Angola, e Mia Couto, de Moçambique, participam hoje, às 20h30, de um debate na série Sempre Um Papo, no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000). A conversa será pautada pelo tema do livro de Agualusa lançado pela Companhia das Letras, Barroco Tropical (344 págs., R$ 34), que se passa em Luanda, no ano 2020. Retrato hiper-realista de uma Angola arcaica que convive com a modernidade, o livro de Agualusa traz uma mulher que cai do céu diante de um escritor e sua amante, provocando uma série de incidentes. O encontro dos dois autores será mediado por Afonso Borges.