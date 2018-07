Dois apostadores acertam a Quina e faturam R$ 795 mil Dois apostadores - de Brasília (DF) e do Rio de Janeiro (RJ) - acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 2.899 da Quina realizado na noite de hoje (17/05) em São Paulo (SP). Cada um levará o prêmio de R$ 795.005,12.