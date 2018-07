Dois apostadores acertam a Quina e levam R$ 1,2 milhão Dois apostadores - um do Distrito Federal e outro do Rio Grande do Sul - acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 3.057 da Quina realizado na noite de hoje (29/11) em São Paulo (SP). Cada um levará o prêmio de R$ 1.194.101,50. A quadra saiu para 111 apostadores (prêmio de R$ 4.730,12) e o terno, para 6.362 apostadores (prêmio de R$ 117,89). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre amanhã (30/11), é de R$ 400 mil. Os números sorteados foram: 04 - 33 - 58 - 61 - 76. (AE)