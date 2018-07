Dois apostadores acertam Mega Sena e levam R$ 1,3 mi Dois apostadores acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 1.434 da Mega Sena realizado na noite de ontem (17/10) em Santa Cruz do Sul (RS). Cada um levará o prêmio de R$ 1.352.380,47. A quadra saiu para 116 apostadores (prêmio de R$ 12.657,75) e o terno, para 6.335 apostadores (prêmio de R$ 331,10). A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre no sábado (20/10), é de R$ 19 milhões. Os números sorteados foram: 03 - 18 - 22 - 34 - 55 - 58. (AE)