Dois apostadores acertam Quina e levam R$ 1,2 mi cada Dois apostadores, do Recife (PE) e de Santana de Parnaíba (SP), acertaram as dezenas da faixa principal do concurso 3.108 da Quina, realizado na noite de hoje (30/01) em Juazeiro do Norte (CE). Cada um levará o prêmio de R$ 1.277.388,68.