Dois apostadores levam prêmio da Mega-sena Dois apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 1.276 da Mega-Sena, sorteada em São Paulo, nesta quarta-feira, 20. Cada um deles ganhou R$ 35.704.303,03. Os ganhadores são de São José dos Pinhais, no Paraná, e de Limeira, em São Paulo.