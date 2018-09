Dois assaltam bilheteria no Morumbi Shopping, em SP Dois homens assaltaram uma bilheteria no Morumbi Shopping, zona sul de São Paulo, na noite de ontem. O local vendia ingressos para shows e foi invadido no fim de expediente, por volta das 20 horas. Os assaltantes abordaram os funcionários e os levaram para a sala de supervisão. Lá, roubaram documentos, cartões de crédito e R$100 mil em dinheiro, fugindo em seguida.