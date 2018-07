Dois assassinatos e apreensão de maconha no Rio

Pereira foi morto na manhã de terça-feira, na Rodovia Washington Luiz. Testemunhas contaram que o policial dirigia um Honda prata pela contramão e bateu contra o carro do comerciante. Pereira saiu do veículo para discutir e foi baleado. O soldado e a namorada fugiram do local, deixando os documentos no carro. De acordo com a polícia, o Honda era roubado.

Granada - O cabo da Polícia Militar Áureo Lucius Carrarine Calabria, de 40 anos, foi assassinado esta madrugada em frente de casa, no Andaraí, zona norte da cidade. Ele foi morto com pelo menos quatro tiros. Ao lado do corpo, a polícia apreendeu uma granada, que não havia sido detonada. Desde o ano passado, o Morro do Andaraí, que fica no mesmo bairro, tem uma Unidade de Polícia Pacificadora.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Calabria estava armado, mas sua pistola não foi encontrada no local. As imagens das câmeras de segurança dos prédios vizinhos serão analisadas. Calabria estava na Polícia Militar havia 14 anos e estava lotado no Batalhão de Choque.

Maré - Uma denúncia anônima levou a PM a apreender 720 quilos de maconha na Favela da Mandela, em Manguinhos. A apreensão foi feita pelo Batalhão da Maré, complexo de favelas que também será pacificado. A droga estava em um caminhão frigorífico, escondida entre cortes de carne. Houve intenso confronto e uma granada danificou o sistema de freios do blindado da PM. Os suspeitos fugiram.