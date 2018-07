Dois atropelados em parque

Edimício e Henrique sofreram ferimentos graves. O bebê teve traumatismo craniano e está em coma no Hospital Regional de Osasco. Edimício está no Hospital Geral de Carapicuíba com politraumatismo.

Jailton responde a quatro processos por dirigir embriagado e a um quinto por furto. O serralheiro está preso e responderá ao sexto processo, por tentativa de homicídio simples e dirigir sem habilitação.

Edimício brincava com a mulher, a mãe e os dois filhos no parque, às 18h, quando Jailton invadiu com seu carro o bolsão de estacionamento da área de lazer, onde estava a família, e atropelou Edimício e a criança, que estava em um andador.

Para o delegado que investiga o caso, Darlan Carlos Pinto, dificilmente Jailton será solto. "Com esse processo (homicídio), a situação dele fica mais delicada", afirmou.

Jailton se negou a prestar depoimento.