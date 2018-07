Dois bombeiros de Nova York são mortos a tiros em incêndio

Os disparos vieram de um homem que depois, acredita-se, também foi encontrado morto pela polícia. Os bombeiros buscavam combater o fogo em casas do local. Os dois bombeiros feridos pelos tiros foram levados a um hospital. Um policial fora de serviço foi vítima de uma bala perdida.

O corpo que se acredita ser do atirador foi encontrado pela polícia do lado de fora das casas onde o fogo começou. O homem foi morto a tiros. Não está claro, segundo as autoridades, se ele atirou em si mesmo.

Os bombeiros mortos foram identificados como Michael Chiapperini e Tomasz Kaczowka. Os bombeiros feridos são Joseph Hofsetter e Theodore Scardino. O policial vítima da bala perdida é John Ritter.