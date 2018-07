Dois bombeiros morrem durante resgate em Bauru-SP Um tenente e um sargento do Corpo de Bombeiros de Bauru, município a 329 quilômetros de São Paulo, morreram soterrados na noite de ontem ao tentar resgatar o pedreiro Antônio Ferreira dos Santos, que também foi vítima de um deslizamento de terra enquanto trabalhava em uma fossa do Residencial Paineiras. De acordo com as informações da corporação, o tenente Mateus Augusto Bercke, de 27 anos, e o sargento Wesley Ferreira, de 36, tentavam chegar ao corpo do pedreiro por uma fossa que fica ao lado quando foram soterrados.