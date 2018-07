Dois braços são encontrados em Ipanema, no Rio Dois braços foram encontrados na noite de segunda-feira, 15, na areia da praia de Ipanema, na zona sul do Rio, nas imediações do Posto 9. Identificados por pessoas que passeavam pela praia por volta das 19h30, os braços foram recolhidos por garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana e encaminhados ao Instituto Médico Legal para passar por necropsia.