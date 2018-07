Dois brasileiros seqüestrados no Paraguai são libertados

A polícia paraguaia informou neste domingo, 30, a libertação de um pecuarista brasileiro e um trabalhador de sua fazenda que haviam sido seqüestrados na noite de sexta-feira no departamento de Concepción, na fronteira com o Estado do Mato Grosso. Américo Botelho, de 91 anos, e seu empregado, Pedro Pereira, foram libertados após ficarem por cerca de 24 horas em poder de um grupo armado de Yby Yaú, a 450 quilômetros de Assunção. Segundo a polícia, ambos só foram libertados depois do pagamento de um resgate, cujo valor não foi informado pelas autoridades. No entanto, segundo a imprensa local, o montante foi superior a R$ 300 mil. Fontes da polícia paraguaia disseram que o grupo de seqüestradores é formado por paraguaios e brasileiros. "Recebi duas chamadas telefônicas que nos comunicavam a libertação ontem à noite, enquanto realizávamos uma batida na zona onde foi encontrada a caminhonete da vítima", disse o promotor Adriano Ortiz à rádio Ñandutí, de Assunção. "Não sabemos dizer o montante do resgate porque ainda não falamos com os familiares (...) creio que foi o solicitado no último pedido, de 300 mil reais", acrescentou. A libertação de Botelho e Pereira ocorreu no mesmo momento em que os órgãos de segurança investigam o seqüestro do também empresário fazendeiro Luis Lindstron, de 58 anos, ocorrido no início deste mês. O seqüestro de Lindstron aconteceu no departamento de San Pedro e, segundo a imprensa local, os seqüestradores também exigem pagamento de R$ 300 mil para a libertação.