Dois carros caem em cratera na Marginal do Tietê

De acordo com a CET, por volta das 5 horas, um caminhão, ao passar pela faixa da esquerda da via, provocou um solapamento, que foi agravado quando um veículo de passeio passou no local. O carro acabou caindo de bico no buraco, sendo resgatado por um guincho da CET que estava na região. Um outro veículo também acabou caindo no solapamento.

A retroescavadeira começou os serviços de reparo da cratera por volta das 6 horas. A terra havia cedido embaixo do asfalto, formando um grande buraco, que acabou atingindo duas faixas de rolamento. Já foram despejadas pedras no local a fim de fechar a cratera. Por conta da interdição, o congestionamento, por volta das 8h30, chegava a oito quilômetros, indo do local até a Ponte Aricanduva.