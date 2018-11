Dois cineastas morrem em queda de helicóptero na Austrália

O diretor de fotografia norte-americano Michael DeGruy, de 60 anos, e o produtor e roteirista de TV australiano Andrew Wight, de 52, morreram quando o helicóptero em que viajavam caiu logo depois de decolar ao sul de Sydney, disse o grupo de mídia em seu site.

A National Geographic e o diretor Cameron confirmaram as mortes em um comunicado divulgado no domingo.

DeGruy e Wight eram colegas de longa data de Cameron.

Wight coproduziu o filme "Sanctum 3D" com Cameron depois de acompanhá-lo em expedições ao fundo do mar. De Gruy, premiado com um Emmy, e com 30 anos de experiência em filmar o oceano, foi diretor de fotografia submarina para "Os últimos mistérios do Titanic" de Cameron.

"Mike e Andrew eram como uma família para mim", disse Cameron em um comunicado. "Suas mortes são uma perda tremenda para o mundo da exploração, conservação e filmagens do fundo do mar".

(Reportagem de Maggie Lu YueYang)