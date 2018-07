Dois condenados do caso Dorothy terão indulto no dia dos pais

A Justiça do Pará decidiu que os pistoleiros Clodoaldo Carlos Batista e Amair Feijoli da Cunha, condenados pelo assassinato da missionária americana Dorothy Stang, devem ficar quatro dias fora da cadeia para visitar seus pais e comemorar com eles a data, neste domingo. O outro condenado, Raifran das Neves Sales, continua cumprindo a pena de 28 anos de prisão no presídio de Americano, na região metropolitana de Belém. O benefício concedido aos dois criminosos pelo juiz de Execuções Penais, José Godinho Soares, porém, provocou protestos de entidades de direitos humanos e da própria Comissão Pastoral da Terra (CPT), a qual a missionária pertencia. Elas entendem que há risco de Batista e Sales fugirem durante os dias que estarão fora da cadeia. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA), chegou a pedir que a justiça do Pará suspendesse nesta tarde a decisão do juiz José Godinho Soares. O pedido de Angela Sales, porém, chegou tarde ao Sistema Penal: a dupla havia sido solta no final da tarde, sem que a pretensão da OAB fosse julgada pela presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Albanira Bemerguy. "Lamentavelmente, a desembargadora, ao invés de decidir o meu pedido, resolveu pedir informações ao juiz que havia concedido o benefício aos acusados", criticou a líder dos advogados paraenses. Ela alega que a soltura de Batista e Cunha "contraria o princípio da segurança jurídica e da paz social". Os dois tiveram participação ativa do crime como executor e intermediário na morte da missionária. Segundo o juiz, o pedido de saída temporária é comum em épocas comemorativas como o Dia dos Pais, Natal e Ano Novo. Outros 800 presos também ingressaram com pedido de saída temporária para ficar com os pais. A missionária foi morta com seis tiros, pelas costas, depois de ler um trecho da Bíblia para os acusados. Ela defendia agricultores sem terra de Anapu, no sudoeste do Pará, e combatia a devastação da floresta amazônica. Atualizado às 20h20