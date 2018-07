Dois conselheiros do TCE-PI morrem em acidente Dois funcionários do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Piauí morreram no fim da manhã de hoje em um acidente de avião próximo à cidade de Eliseu Martins, no sudoeste do Estado. Segundo o órgão, as vítimas são o conselheiro e o substituto dele, além do piloto da aeronave.