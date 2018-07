Dois corpos são achados dentro de carros no Rio

No primeiro caso, o corpo de um homem morto a tiros foi achado por volta das 22 horas dentro de um veículo estacionado na Avenida Café Filho, no bairro de Sepetiba. Cerca de 12 horas depois, um corpo completamente carbonizado foi localizado em um Celta queimado na Estrada Rodrigues Caldas, no bairro da Taquara.

Nenhuma das duas vítimas foi identificada por enquanto. Os crimes estão sendo investigados pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.