Dois corpos são encontrados em hotel onde Whitney Houston morreu

A polícia de Beverly Hills informou em um comunicado no sábado que eles atenderam a um chamado na noite de sexta-feira e encontraram os corpos de uma mulher e um homem mais velhos no hotel.

"“Investigadores acreditam que eles são as vítimas de um assassinato-suicídio", disse o porta-voz da polícia Mark Rosen.

As identidades das duas pessoas não foram divulgadas, tampouco mais detalhes sobre o caso.

Houston foi encontrada morta numa banheira no mesmo hotel em 11 de fevereiro. Sua morte foi declarada como acidental.

A premiação do Emmy diurno, que reconhece o talento de estrelas da televisão de programas transmitidos durante o dia, está prevista para acontecer no hotel mais tarde neste sábado, de acordo com o site da organização.

(Reportagem de Greg McCune)