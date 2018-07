Dois de Ribeirão Preto levam Mega-Sena Os dois vencedores do concurso 1.595 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (30), fizeram suas apostas em Ribeirão Preto, no interior paulista, e levarão os R$ 21,9 milhões distribuídos pelo prêmio principal. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada um dos apostadores dos dois jogos realizados na cidade com as seis dezenas sorteadas vai receber R$ 10.975.751,52.