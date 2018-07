Dois deputados da oposição são presos no Zimbábue

Dois deputados do Zimbábue foram presos nesta segunda-feira, 25, horas antes de tomar posse, segundo fontes da oposição. De acordo com Nelson Chamisa, porta-voz do Movimento para Mudança Democrática (MDC), principal partido da oposição, os dois parlamentares entravam no prédio do Parlamento, na capital Harare, quando foram levados pela polícia. De acordo com a correspondente da BBC em Johanesburgo Karen Allen, a oposição afirma que a polícia pretende prender outros 15 parlamentares para garantir que o partido do presidente Robert Mugabe, Zanu-PF, ganhe a votação para presidente do Parlamento. A eleição para o líder da Casa acontece pouco depois da posse dos parlamentares e analistas esperam uma votação apertada. O Zanu-PF perdeu a maioria parlamentar nas eleições de março e as negociações para um governo de coalizão entre Mugabe e o líder da oposição, Morgan Tsvangirai, estão paralisadas. Nas eleições parlamentares, o MDC obteve 100 assentos, uma outra facção do MDC obteve dez cadeiras e o partido de Mugabe, o Zanu-PF, conquistou 99. A oposição diz que vários parlamentares estão sendo perseguidos por uma campanha de violência patrocinada pelo governo, que os acusa de crimes como assassinato, estupro e violência política. Segundo a oposição, a prisão dos dois deputados irá dificultar ainda mais os diálogos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.