Dois desaparecem em naufrágio no AM

Duas pessoas estavam desaparecidas ontem após o naufrágio de um barco de passageiros no Rio Solimões, a 234 km de Manaus (AM). Até 20h de ontem as vítimas não haviam sido localizadas. Segundo a Capitania dos Portos, o barco A. Nunes bateu de madrugada em um tronco e naufragou parcialmente. A embarcação, que seguia para Carauari, a 1.600 km de Manaus, teria capacidade para 177 pessoas, mas levaria menos de 50. Este foi o quinto naufrágio do ano no Estado.